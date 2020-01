Porta Elisa News



Iadaresta: "Posso e devo dare di più"

domenica, 5 gennaio 2020, 17:15

L’ultimo arrivato Pasquale Iadaresta si presenta in sala stampa a commentare la gara vittoriosa di Chieri: “Sicuramente devo ancora adattarmi a questo di tipo di gioco e non ho avuto ancora grandi occasioni da gol, ma mi metto a disposizione della squadra. Posso e devo dare di più e vorrei avere più opportunità di segnare, ma queste due partite sono state molto tirate e non era facile. Come va affrontato il Borgosesia?Come tutte le altre gare, con attenzione e rispetto ma con grande consapevolezza dei nostri mezzi. Una corsa a tre per la vittoria?È ancora presto per dirlo, da fine febbraio potremo cominciare a guardare alla classifica”.

Di seguito, è la volta di Filippo Fazzi che proprio oggi ha compiuto 20 anni e ha potuto festeggiare la ricorrenza con un gol: “È stato molto bello, anche alcuni tifosi mi avevano telefonato per farmi gli auguri e mi avevano chiesto di fargli un regalo, sono contento di esserci riuscito.Giocare a Lucca per me è un sogno ma non voglio montarmi la testa devo migliorare ancora molto. Mi trovo molto bene nel ruolo di trequartista perché mi piace inserirmi, anche se mi devo ancora adattare al meglio. Sono anche riuscito a segnare tre gol ed è un buon numero per me, ho sempre segnato nelle giovanili ma in prima squadra è tutta un’altra storia. Il Chieri squadra forte che fa girare molto bene la palla ma avevamo preparato molto bene questa partita e siamo riusciti a contrastarli al meglio. I primi a farmi i complimenti su Fb ex compagni come Isufaj? Sono rimasto in buoni rapporti con tutti loro, ci sentiamo spesso”.