Lici scalpita per una maglia da titolare

giovedì, 9 gennaio 2020, 22:24

di diego checchi

Che bello vedere scorrazzare Lici sulla fascia sinistra, un giocatore che è tanto mancato alla Lucchese. Dopo i due infortuni che ne hanno condizionato il girone d'andata, adesso sta bene e il difensore albanese potrebbe anche essere titolare domenica. Senza nulla togliere agli altri interpreti che si sono alternati nel ruolo, ha caratteristiche da trascinatore, da leader, da chi su una palla mezza e mezza, va come se fosse la più importante della partita. Lici abbina corsa e forza, fase offensiva e fase difensiva. Insomma, per noi questo può essere in assoluto un valore aggiunto, anche per la Lucchese del prossimo futuro.

Il tecnico Monaco lo ha schierato nel primo tempo ma con questo non vogliamo dire che avrà di sicuro un posto da titolare domenica, anche se le sue quotazioni sono in rialzo. Per il resto, c'è un detto che recita: squadra che vince non si cambia. E sembra proprio che il tecnico di Brindisi non voglia toccare niente della squadra che ha vinto a Chieri, a parte il dubbio del terzino sinistro. Teniamo una porta aperta anche per Remorini, che si giocherebbe un posto con Vignali, ma l'ex Forte-Querceta è favorito. Cosa abbiamo notato dal test in famiglia? L'intesa tra Iadaresta e i suoi compagni migliora sempre di più, il fatto che l'attaccante ex Foggia venga a scaricare palla anche ai centrocampisti per fare salire la squadra e poi va subito ad attaccare la porta, e il suo punto di forza: il colpo di testa, anche se con i piedi non scherza. Insomma, oggi ha messo a segno due gol.

E' piaciuta anche l'intraprendenza di Fazzi, che corre come un forsennato e occupa due diverse posizioni a seconda delle situazioni: se la squadra è in possesso gioca in un modo, se la squadra è in fase di non possesso gioca in un altro ed è pronto ad andare ad aiutare i centrocampisti. Tutto questo per dire che il Borgosesia si deve aspettare una Lucchese affamata e pronta ad azzannare la preda, ovviamente con il massimo rispetto dell'avversario. Un altro aspetto su cui ci vogliamo soffermare è lo stato fisico-atletico dei ragazzi e oltre ad elogiare mister Monaco ed il suo vice Carruezzo che hanno plasmato a loro immagine la squadra, vogliamo fare un plauso all'inossidabile Riccardo Guidi e al suo fido collaboratore Alessandro Coluccio, che lavora con gli infortunati in maniera impeccabile. A proposito di infortunati, per domenica l'unico assente sarà Gallon, ancora alla prese con i problemi al ginocchio.