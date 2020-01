Lucchese sottotono, non punge in avanti

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 12 gennaio 2020, 16:59

Il tecnico dei piemontesi tesse l'elogio dei suoi: "Abbiamo saputo sfruttare bene le occasioni che abbiamo avuto, nel secondo tempo avremmo anche potuto raddoppiare. Oggi finalmente abbiamo avuto anche un po' di fortuna, gli episodi sono stati dalla nostra parte"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:54

Il diesse rossonero parla del mercato: "Abbiamo perso tanti pezzi e questo mi preoccupa più del risultato, siamo sempre attivi sul mercato se ci sono occasioni non ce le faremo scappare e ribadisco che nonostante le tanti richieste per i nostri giocatori, anche da realtà importanti, non sono previste uscite"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:45

Il centrocampista guarda avanti: "Oggi ci è mancato l'ultimo passaggio. Presto per guardare gli altri: dobbiamo pensare a noi stessi, poi più avanti vedremo la classifica. Certo che fa rosicare sapere che hanno perso anche le altre. Da martedì testa subito a Forte dei Marmi". Cruciani: "Oggi abbiamo creato poco"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:33

Il tecnico è deluso per la sconfitta che frena la rincorsa della Lucchese e per gli infortuni: "Martedì ne parleremo, anche se sotto l'aspetto della voglia di fare il risultato la prestazione c'è stata. Chiaro che i due infortuni in difesa ci hanno condizionato, gol evitabile"