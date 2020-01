Porta Elisa News



Mercato, la trattativa per Remedi va avanti

giovedì, 9 gennaio 2020, 16:08

di diego checchi

Partiamo subuito con due certezze. La prima è che la Lucchese vuole fortemente il centrocampista Lorenzo Remedi. La seconda è che la situazione si sbloccherà o al termine di questa settimana o al massimo alla metà della prossima. Le linee di questa situazione le ha tracciate il suo procuratore Andrea Modora che ci ha spiegato lo stato dell'arte: "Non ci sono sostanziali novità rispetto a quando ci siamo sentiti la volta scorsa. Adesso stiamo parlando con la Giana Erminio per capire se e come è meglio liberarsi. Mi risulta che la Lucchese sia molto interessata al ragazzo ma ci sono altre squadre di Serie C e non è ancora stata presa nessuna decisione".

"Quando si sbloccherà la situazione? Non a brevissimo. O alla fine di questa settimana o al massimo alla metà della prossima. E' ancora presto per dire si sono buone possibilità che vesta il rossonero. Non voglio fare nemmeno delle percentuali sul buon esito della trattativa che comunque resta in piedi". Non resta che aspettare e capire quali saranno le evoluzioni delle cose con la ccertezza che la Lucchese farà di tutto pweer convinccere il centrocampista che può far fare alla squadra di Monaco un ulteriore salto di qualità.