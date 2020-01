Porta Elisa News



Meucci: "Girare subito pagina"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:45

Matteo Meucci rosica, lo dice lui stesso, è una sconfitta che non ci voleva: "Quando si perdono queste gare c'è rammarico: non meritavamo di vincere ma nemmeno di perdere. La prestazione è stata fatta, ma dovevamo sfruttare meglio le occasioni. Gira perdere ma dobbiamo stare sul pezzo. Gli infortuni? Può avere influito ma giochiamo a pallone e gli infortuni ci sono, sul gol potevo far meglio lo rivedremo martedì. Il cambio del modulo era per spingere e mettere palle in mezzo, non abbiamo avuto grandi occasioni e più passa il tempo e più dovevamo concedere qualcosa a loro. Oggi ci è mancato l'ultimo passaggio. Presto per guardare gli altri: dobbiamo pensare a noi stessi, poi più avanti vedremo la classifica. Certo che fa rosicare sapere che hanno perso anche le altre. Da martedì testa subito a Forte dei Marmi".

In sala stampa anche Michel Cruciani: "Sono più nervoso che lucido ma da un certo punto di vista prima o poi doveva arrivare una sconfitta. Cerco di vederla così, ma spiace perché perdere non è mai bello, anche se oggi abbiamo creato poco. Fatto forse meglio la fase di costruzione che quella di finalizzazione, serve più cattiveria. il mio futuro? Mi fa piacere che si interessino a me, ma qui sto bene e spero di restare a lungo qui. Il campionato? E' presto per dire chi se lo giocherà e poi a maggior ragione contro di noi mettono sempre qualcosa in più"