Porta Elisa News



Mister Didu: "I miei hanno dato l'anima"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:59

Il trainer dei piemontesi Marco Didu è ovviamente soddisfatto del risultato di oggi:"Credo che la squadra abbia fatto una prestazione importante con un modulo che utilizzavamo per la prima volta. Avevamo preparato la partita per fermare gli esterni della Lucchese che sono molto bravi e veloci, la squadra ha fatto bene la fase difensiva e abbiamo saputo sfruttare bene le occasioni che abbiamo avuto, nel secondo tempo avremmo anche potuto raddoppiare. Oggi finalmente abbiamo avuto anche un po' di fortuna, gli episodi sono stati dalla nostra parte, una punizione come quella di Cruciani di solito la raccogli in porta".

"La vostra è una squadra molto giovane, abbiamo una media età molto bassa e dobbiamo lavorare molto sulla mentalità, partite come quella di oggi sono difficili ma stimolanti. Faccio i complimenti a miei che hanno dato l'anima, oggi la nostra arma doveva essere l'intensità e hanno lottato su ogni pallone contro giocatori di alto livello. E' un campionato strano e molto difficile, alcune squadre giocano un buon calcio ma non arriveranno a vincere, Lucchese Prato e Casale hanno giocatori più esperti e cinici e saranno loro a lottare per la vittoria".