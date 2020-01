Porta Elisa News



Mister Morgia: "Abbiamo messo in difficoltà una squadra che credo e spero vincerà il campionato"

domenica, 5 gennaio 2020, 16:41

Morgia è soddisfatto della prestazione dei suoi ma il risultato non può certo soddisfarlo: “Non c’è rammarico, semplicemente prendiamo atto di quanto è successo. Stasera torno a Lucca e ci torno orgoglioso dei miei ragazzi che contro la seconda in classifica hanno giocato alla pari. Purtroppo il campo ci penalizza un po’ e non riusciamo ad avere la velocità di transizione che vedo in allenamento. Nonostante questo abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco, non ricordo molto tiri in porta della Lucchese ma nel calcio vince chi fa un gol in più… Mi dispiace per i ragazzi che meriterebbero di più, ma non posso essere arrabbiato perché danno sempre l’anima. Inoltre a parte i 7 over che sono partiti titolari il resto sono tutti giovani, anche l’ultimo entrato ieri aveva giocato con la Juniores”.

" Cosa mi aspetto dal girone di ritorno? Ci aspettiamo di continuare così, consapevoli dei nostri numeri. Anche oggi abbiamo messo in difficoltà una squadra che credo e spero, da tifoso della Lucchese, che vincerà il campionato. La Lucchese ha acquisito esperienza con alcuni innesti importanti come Coletta e Iadaresta, che fa reparto da solo, e ha giocatori di grandissima esperienza come Cruciani e Benassi, sicuramente se la giocherà fino in fondo per la vittoria”.