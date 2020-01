Porta Elisa News



Monaco: "Dobbiamo valutare cosa non ha funzionato"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:33

Francesco Monaco è deluso per la sconfitta che frena la rincorsa della Lucchese e per gli infortuni: "C'è da valutare bene quello che non è andato per il verso giusto e valutare gli infortuni. Martedì ne parleremo, anche se sotto l'aspetto della voglia di fare il risultato la prestazione c'è stata. Chiaro che i due infortuni in difesa ci hanno condizionato, ma al di là di questo è stata una gara dove ha pesato anche il gol evitabile che si è preso, una gara un po' stregata. E loro sul gol hanno costruito dalla partita anche con molto ostruzionismo. L'arbitro? Anche sugli assistenti avrei da dire

"Benassi aveva un problema al polpaccio, stava abbastanza bene, Bartolomei invece ha preso una botta in testa e ha chiesto il cambio. Nel secondo tempo ci siamo messi diversamente ma doveva far girare di più la palla. Dispiace per il risultato, venivamo da una serie positiva ma dobbiamo sapere che possiamo vincere e perdere con tutti. Nella ripresa abbiamo giocato all'arma bianca ma anche i rimpalli non ci sono stati favorevoli. Non abbiamo creato occasione limpide ma anche nell'occasione finale creata da Tarantino non siamo stati in grado di sfruttare. E' stata una partita difficile".