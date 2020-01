Porta Elisa News



Monaco: "Loro forti, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi"

sabato, 18 gennaio 2020, 14:02

di diego checchi

Mister Monaco presenta la gara con il Real Forte-Querceta e comincia parlando della settimana di allenamento e dello stato di salute della squadra.: "Abbiamo iniziato la settimana analizzando la partita precedente. Eravamo partiti bene ma dopo l'uscita di Benassi abbiamo preso gol su un'azione che non abbiamo letto bene, nel secondo tempo ci siamo schierati per scardinare la loro retroguardia ma dovevamo essere più precisi e fare qualcosa di più. Per quanto riguarda gli infortunati, dobbiamo ancora valutare le condizioni Lici e Benassi per decidere che squadra mettere in campo.Lici purtroppo è stato sfortunato quest'anno, ogni volta che gioca si ferma. In tanti anni non ha mai saltato un allenamento quest'anno invece sembra stregato. Purtroppo non abbiamo nemmeno Ligorio e quindi dovremo stringere i denti, in questo momento siamo un po' in difficoltà in difesa. Vignali sta bene, si è allenato tutta la settimana come anche Lucarelli. Gallon è sempre fuori, purtroppo dal 31 dicembre ha cominciato ad avvertire questo dolore al ginocchio e bisogna fare altri esami per capire cosa sia".

Cosa ci dice del Real Forte-Querceta?

"L'avversario di domani lo conosciamo bene, lo abbiamo già incontrato in coppa e in campionato. Stanno facendo un campionato oltre ogni aspettativa e dobbiamo averne rispetto. Hanno 4 o 5 elementi che giocano insieme da un po', e alcuni elementi che hanno fatto la C e se hanno 31 punti non è un caso. A loro mancherà un elemento importante come Guidi e anche Tognarelli e Giovannelli sono in forse ma noi dovremo fare la prestazione che facciamo normalmente fuori casa pensando solo a noi stessi".

Cosa pensa dell'ultimo arrivato Soldati?

"Soldati? È una piacevole sorpresa, è molto umile e sta sul pezzo. È un destro naturale ma si adatta a giocare anche a sinistra. La condizione è buona visto che si è sempre allenato in Serie C, vedremo se farlo partire subito già domani".

Si aspetta molto pubblico per domani?

"Anche domani ci saranno tanti tifosi e sarà come giocare in casa, il pubblico ci dà una grande mano".