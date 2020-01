Porta Elisa News



Monaco mischia le carte: chance per Tarantino?

venerdì, 24 gennaio 2020, 18:54

di diego checchi

Nessun vantaggio al Ghiviborgo, perché dire adesso quale formazione potrebbe scendere in campo domenica prossima la Porta Elisa sarebbe un azzardo. Il tecnico, anche nell'allenamento di oggi ha mischiato le carte, e non è escluso che ci potranno essere delle sorprese sia come modulo che come interpreti.

Si candida per un posto da titolare Nazzareno Tarantino e chissà che non possa riposare Remorini o addirittura Nannelli, a patto che giochini Soldati e Fazzi come 2000. Per quanto riguarda il reparto difensivo, in lotta per una maglia ci sono Meucci ed il giovanissimo Matteoni per fare coppia con Papini. A destra, come abbiamo già detto ieri, Pardini e Bartolomei sono in ballottaggio. A centrocampo, l'unico sicuro di giocare è Cruciani. Insomma, per capire la formazione anti-Ghiviborgo bisognerà aspettare domani o addirittura fino a pochi minuti dalla partita. Quello che possiamo dire è che non ci saranno ne Gallon ne Ligorio.