Nannelli "manda al manicomio" gli avversari sulla sua fascia

domenica, 5 gennaio 2020, 17:15

L'attaccante parla del suo ambientamento a Lucca: "Devo ancora adattarmi a questo di tipo di gioco e non ho avuto ancora grandi occasioni da gol, ma mi metto a disposizione della squadra". Fazzi: "Giocare a Lucca è per me un sogno, ma devo migliorare ancora"

domenica, 5 gennaio 2020, 16:43

Un'altra gara di sofferenza, ma il tecnico lo aveva annunciato alla vigilia: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, difficile, incontravamo una squadra che è una delle pretendenti. Meglio nel primo tempo mentre nella ripresa ci siamo abbassati anche per merito loro"

domenica, 5 gennaio 2020, 16:41

Il tecnico dei piemontesi rammaricato per il risultato: "Torno a Lucca e ci torno orgoglioso dei miei ragazzi che contro la seconda in classifica hanno giocato alla pari. Purtroppo il campo ci penalizza un po’ e non riusciamo ad avere la velocità di transizione che vedo in allenamento"

domenica, 5 gennaio 2020, 16:31

Il diesse tesse l'elogio dei rossoneri ma tiene i piedi per terra: "L'obiettivo non cambia, dobbiamo fare un campionato dignitoso e onorare questa maglia, dando sempre il massimo come abbiamo fatto dall'inizio. I giovani? Stanno crescendo molto"