Pagliuca (con Baroni) esonerato dalla Cremonese

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:21

E' già finita l'avventura di Guido Pagliuca sulla panchina della Cremonese. Il tecnico ex rossonero era il vice di Baroni e siccome oggi è stato esonerato proprio Baroni dalla società grigiorossa anche Pagliuca è sollevato dall'incarico. Purtroppo anche dopo l'arrivo di Baroni e Pagluca, la Cremonese non era riuscita a dare la svolta alla propria classifica. In questo periodo di sosta c'è stata un attenta riflessione sulla posizione del tecnico e la dirigenza ha deciso di sollevarlo dall'incarico.

Peccato perchè la Cremonese era attesa dalla sfida di Coppa Italia a roma contro la Lazio in settimana prossima. Da un rossonero che se ne va ad un rossonero che potrebbe ritornare. Infatti sulla panchina grigiorossa è stato richiamato Massimo Rastelli. Insomma la Lucchese in qualche modo c'entra sempre anche nei destini incrociati dei tecnici. Ci dispiace per Pagliuca ma ci fa altrettanto piacere per Rastelli perchè può continuare un percorso che aveva iniziato a metà della scorsa stagione.