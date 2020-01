Porta Elisa News



Primo allenamento del 2020 per i rossoneri

mercoledì, 1 gennaio 2020, 19:59

La Lucchese di nuovo in campo anche a capodanno ma quest'oggi è stato svolto solo un lavoro fisico. Palestra e corsa allao stadio Porta Elisa, è stato questo il menù che hanno deciso di far fare ai suoi ragazzi mister monaco ed il suo staff. In vista di Chieri non ci saranno quasi sicuramente Lici e Ligorio che stanno lavorando ancora a parte con il professor Coluccio. Anche Pardini sta lavorando a parte per un piccolo fastidio muscolare ma dovrebbe recuperare.

Per il resto tutti presenti. Adesso bisognerà capire come il tecnico deciderà di schierare la squadra anche se non si dovrebbe discostare più di tanto da quella di Bra con Iadaresta ovviamente in campo anche perché va gestito il discorso quote. Staremo a vedere nei prossimi giorni quello che accadrà. Certo è che partire con il piede giusto a Chieri darebbe ancora più fiducia ad un ambiente che sta ritrovando entusiasmo partita dopo partita. Per domani è prevista una seduta pomeridiana.