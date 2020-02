Porta Elisa News



Tanti dubbi per Monaco

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:01

di diego checchi

Primo allenamento per il neo rossonero Giorgio Lionetti. Il giocatore si è messo già a disposizione di Monaco e vedremo domani se sarà convocato o meno in vista della trasferta di Sanremo. L'impressione è che possa comunque andare in panchina. Il giocatore è apparso in buona condizione ed ha dimostrato di avere un ottima capacità di palleggio. La notizia positiva è che tutti e quando diciamo tutti intendiamo l'intera rosa si è allenata cosicchè Monaco avrà l'imbarazzo della scelta ed è difficile dire quale formazione scenderà in campo contro la Sanremese. Chi andrà in panchina e chi rimarrà a casa.

Quello che è certo è che Benassi rientrerà al centro della difesa e bisognerà capire chi saranno i 2000: Nannelli e Fazzi? Oppure Nannelli e Soldati o Soldati e Fazzi? Da queste situazioni dipenderanno anche alcuni altri incastri. Quello che possiamo dire che Nannelli ha smesso anzitempo l'allenamento per un pestone ma non crediamo che sia niente di grave. Quindi provando ad ipotizzare una formazione con Coletta ovviamente in porta, con Papini e Benassi centrali di difesa. Da capire chi giocherà a sinistra fra Lici, Soldati e Lucarelli e a destra ci sarà con ogni probabilità il classe 2001 Bartolomei.

A centrocampo l'unico sicuro di giocare sarà Cruciani. Per l'altro posto ballottaggio fra Nolè e Meucci con il secondo favorito. Fazzi dovrebbe essere schierato davanti a loro con Nannelli o Remorini (se giocherà Soldati basso a sinistra) sulla destra, mentre Vignali o Remorini a sinistra. Il terminale offensivo sarà certamente Iadaresta anche se oggi abbiamo visto un Bitep in grande spolvero. Si può dire quindi che Monaco ha tanti dubbi da sciogliere. Vedremo o domani o pochi minuti prima della partita quale sarà la formazione che opporrà alla Sanremese che avrà infortunato l'attaccante classe 2000 Likaxhiu.