50 medici specialisti a disposizione per consulti gratuiti on line, grazie all’associazione "Amici del Cuore" di Lucca - Centro di Sanità Solidale

mercoledì, 25 marzo 2020, 15:44

Dubbi, domande, informazioni, visite ed esami: 50 medici specialisti del Centro di Sanità Solidale dell’associazione “Amici del Cuore” di Lucca (che da anni offre prestazioni mediche gratuite e low cost), è da oggi a disposizione on line, su appuntamento, per rispondere alle esigenze di tutte le persone, soprattutto in questo momento di sovraccarico del Servizio Sanitario Nazionale. “La nostra associazione, in piena coerenza con la propria missione sociale, vuole stare accanto a tutta la popolazione, ed in particolare a chi ha più bisogno – spiega il presidente dell’associazione, Raffaele Faillace -, anche in considerazione delle difficoltà del nostro Servizio Sanitario Nazionale a far fronte, in questa fase, alla domanda di visite, esami, informazioni da parte degli utenti”.

“La pandemia da Coronavirus che si è abbattuta nel nostro Paese – prosegue - ha creato uno stato di disagio assai grave in tutti noi ed in particolare in quelle fasce di popolazione che vivono problematiche sanitarie e sociali difficili. Come è noto la nostra associazione dispone di ben 27 specialità ambulatoriali e di 50 professionisti sanitari di elevato livello. La nostra struttura ed i nostri operatori saranno a disposizione per consulti medici e psicologici, informazioni ed orientamento di tutti coloro che lo richiederanno, singolarmente o tramite altre associazioni di volontariato”.

È possibile dialogare con i medici via telefono e, ove possibile, via Whatsapp e Skype, telefonando allo 0583 327790 nella fascia oraria 09-13 dal lunedì al venerdì, per avere informazioni, istruzioni e riferimenti I consulti sono del tutto gratuiti: per conoscere tutte le attività specialistiche: https://amicidelcuoredilucca.it/ .