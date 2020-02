Porta Elisa News



Lionetti confermato tra i titolari?

giovedì, 13 febbraio 2020, 17:13

di diego checchi

La Lucchese si è allenata allo stadio Porta Elisa e mister Monaco ha fatto svolgere alla squadra una partitella contro la formazione Juniores rossonera. Dato per scontato che rientrerà Cruciani dalla squalifica bisognerà capire se il mister giocherà con il centrocampo a tre oppure a due. Insomma Lionetti sarà titolare anche a Savona oppure no? Questo è uno dei grandi dubbi che dovranno essere sciolti prima di domenica oltre alla lotta a due per una maglia fra i classe 2000 Fazzi e Soldati, dando per scontato la conferma dell'altro classe 2000 Nannelli.

A seconda della scelta delle quote cambieranno anche gli over da schierare titolari. Quello che conforta di più è che la squadra sta bene e che anche Vignali ha ripreso completamente dopo l'influenza che lo aveva debilitato in settimana scorsa. Stesso discorso per Fazzi e Remorini che ha disputato la partitella. Va aperta una parentesi invece per Ligorio. Il giocatore si sta allenando in gruppo da ormai tre settimane ma giustamente Monaco vuole che recuperi al meglio fisicamente.

Chissà che domenica a Savona non sia un opportunità per rientrare almeno fra i convocati dopo che la sua ultima presenza risale al 25 novembre scorso. Con la convocazione di Ligorio potrebbe tornare ad essere convocato anche Pardini il classe 2002 che ha giocato negli ultimi due week-end in maniera impeccabile con la formazione Juniores. Per domani è prevista una seduta pomeridiana prima della seduta di rifinitura di sabato mattina.