Comune di Lucca, assessori e staff in autoisolamento volontario in attesa di provvedimenti ASL

mercoledì, 11 marzo 2020, 13:04

L’amministrazione comunale precisa che a seguito del risultato positivo al Covid19 del sindaco Alessandro Tambellini, gli altri componenti della giunta e dello staff si sono posti in autoisolamento volontario in attesa di ricevere da ASL Toscana Nord Ovest eventuali provvedimenti di quarantena.

Tuttavia, al fine di garantire le funzioni essenziali e apicali del Comune di Lucca, l’assessore anziano in funzione di vice sindaco Ilaria Vietina e un funzionario si sono recati questa mattina a Palazzo Orsetti con tutte le precauzioni di sicurezza per assolvere ad alcuni impegni amministrativi inderogabili. Ad eccezione dei presidi per i servizi essenziali, tutte le altre attività interne del Comune di Lucca si svolgono da remoto attraverso mezzi elettronici. Le funzioni di coordinamento del Centro operativo della Protezione Civile sono effettuate in videoconferenza dall’assessore alla sicurezza Francesco Raspini con i dirigenti e funzionari comunali.