Porta Elisa News



Coronavirus, ecco i nuovi provvedimenti del Comune di Lucca

lunedì, 9 marzo 2020, 17:00

Dodici ordini di quarantena, aperto il Centro comunale di Protezione civile. Gli uffici del Comune di Lucca da domattina saranno accessibili solo su appuntamento telefonico, sospese le attività del Consiglio: ecco le ultime misure decise dal Comune di Lucca.

In stretta osservanza alle norme di prevenzione sulla diffusione del coronavirus covid-19, per evitare situazioni pericolose per utenti e dipendenti comunali, da domani (martedì 10 marzo) gli uffici del Comune di Lucca saranno accessibili solo su appuntamento telefonico. I contatti e gli orari sono quelli già pubblicati sul sito web dell’ente all’indirizzohttp://www.comune.lucca.it/Orari_e_sedi_uffici_comunaliSono sospese fino a nuova comunicazione tutte le attività del Consiglio comunale comprese le commissioni consiliari.

L’amministrazione annuncia che nella giornata di oggi sono state notificati 12 ordini di quarantena sul territorio comunale (al momento dell’invio di questo comunicato). Il Centro operativo della Protezione Civile è stato aperto da questo pomeriggio e sarà a disposizione esclusivamente per fornire una rete di assistenza alle persone isolate in provvedimento di quarantena al numero 0583 409061.