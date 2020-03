Coronavirus, oltre 100 casi in Toscana

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 13 marzo 2020, 16:09

Saranno sufficienti il Numero di ricetta elettronica (NRE) comunicato dal proprio medico tramite messaggio Sms sul telefono dell’assistito e la Tessera sanitaria. Le farmacie toscane si fanno così carico di un passaggio burocratico, per contribuire a ridurre al minimo le occasioni di contatto tra pazienti e per evitare code negli...

venerdì, 13 marzo 2020, 15:44

L'apertura della ZTL si è resa necessaria anche per evitare affollamento per il rinnovo permessi agli sportelli dell’ufficio di Metro srl che resta chiuso e riaprirà venerdì 3 aprile: sospesi e rinviati anche i termini per il rinnovo dei permessi di accesso al centro storico

venerdì, 13 marzo 2020, 12:24

Ecco i nove consigli utili, messi a punto dalla Fondazione BRF, l'istituto per la ricerca scientifica in psichiatria e neuroscienze che ha sede a Lucca, per il nostro cervello e per non farci prendere dal panico in questo periodo di emergenza

giovedì, 12 marzo 2020, 19:38

Da venerdì 13 marzo fino al 3 aprile accessibile a tutti la Zona a traffico limitato. I varchi elettronici saranno spenti per consentire una più agevole accesso alle persone in difficoltà o che devono accudire persone fragili o in isolamento del centro storico.