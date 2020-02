Porta Elisa News



Deoma: "Una vittoria di cuore"

domenica, 16 febbraio 2020, 17:11

Daniele Deoma è contento, ha sofferto come tutti, ora può gioire per tre punti pesanti: "Una grande vittoria di cuore, di sacrificio, in un campo difficile e contro una formazione importante che stava facendo bene. Ce la siamo un po' complicata ma i tre punti sono importanti per il nostro percorso di crescita. Bitep? E' un ragazzo che in settimana deve fare più degli altri perché ha lacune da un punto di vista tecnico e tattico, ma ha grande temperamento. Sono contento di lui, ma deve entrare in campo con gli atteggiamenti giusti, non ci possiamo permettere di rimanere in dieci".

"I nostri obiettivi? Non cambiano, la Lucchese deve fare un campionato dignitoso onorare la maglia e cosentire ai tifosi di tornare a casa con il sorriso come oggi. Per noi oggi è una giornata importante, ma non cambia nulla: la classifica non ci interessa, ci interessa la Lucchese il 3 maggio faremo i conti. Il Savona? Una squadra importante che oggi ci ha reso la vita difficile, lo sapevamo: se pensavamo di avere tre punti facili avremmo perso: nelle ultyime cinque gare hanno fatto undici punti.