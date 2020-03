Porta Elisa News



Fabio Perini chiusa sino al 23 marzo

lunedì, 16 marzo 2020, 13:44

Fabio Perini chiude gli stabilimenti sino al 23 marzo prossimo: uno dei grandi gruppi della nostra realtà economica decide dunque di fermarsi per l'emergenza Coronavirus dopo che per giorni le polemiche sull'apertura delel fabbriche consentita dal governro Conte ha tenuto banco.E c'è da registrare la soddisfazione dei lavoratori della RSU Fabio Perini unitamente alle segreterie territoriali Fim Cisl e Fiom Cgil per la decisione presa dall'azienda e che auspicano sia presa anche dalle altre aziende del comparto e non.

"Nonostante aver tempestivamente messo in atto procedure di distribuzione dei Dispositivi di Protezione Individuali necessari alla prevenzione emergenza Covid 19 ed aver attivato procedure organizzative atte a diminuire la promiscuità in azienda quali il lavoro agile e non ultima la attuazione dei turni per la parte produttiva – si legge in una nota dei sindacati – ha ritenuto comunque utile interrompere le attività in questo comparto per una settimana a partire da domani 17 Marzo e fino al prossimo 23 Marzo compreso, nella giornata di lunedì 23 le rappresentanze sindacali si incontreranno al fine di verificare ulteriori fermate. Sicuramente una decisione difficile, ma che dimostra come l'azienda abbia ascoltato la RSU così da permettere una sanificazione ulteriore e più approfondita degli ambienti lavorativi e di tutti i comparti dello stabilimento, nonché di mettere in atto tutte le prescrizioni governative previste. Questa è una ulteriore dimostrazione che la Salute dei dipendenti sia prioritaria rispetto a tutto il resto.