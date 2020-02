Gallotti: "La Lucchese merita il primo posto"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 febbraio 2020, 16:59

Il centravanti realizza un altro gol pesante, Cruciani lotta su ogni pallone, Nannelli spina nel fianco, pesa l'espulsione, per quanto dubbia, di Papini: le pagelle di Gazzetta

domenica, 23 febbraio 2020, 16:49

L'esterno che ha scodellato la palla per il gol di Iadaresta fa i complimenti ai compagni: "Anche se eravamo in dieci mi rendevo conto che la squadra c'era ed ero sicuro che avremmo fatto gol. Chi è entrato dopo come Bitep ha fatto bene"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:40

Daniele Deoma fai complimenti alla squadra: "Questa Lucchese sta dando più di quanto possa avere nelle sue corde: possiamo giocare anche in sette e questa squadra va sostenuta in ogni modo anche se capisco chi non viene allo stadio dopo quello che è successo"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:29

Il tecnico si prende i tre punti sofferti: "Abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria, siamo contenti: un'altra vittoria di sofferenza, significa che c'è da soffrire sino alla fine. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del fraseggio, ci sono margini"