Iadaresta decisivo ancora una volta

domenica, 23 febbraio 2020, 16:49

L'esterno che ha scodellato la palla per il gol di Iadaresta fa i complimenti ai compagni: "Anche se eravamo in dieci mi rendevo conto che la squadra c'era ed ero sicuro che avremmo fatto gol. Chi è entrato dopo come Bitep ha fatto bene"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:43

Andrea Gallotti, allenatore-giocatore per la squalifica del tecnico Cesa, riconosce i meriti dei rossoneri: "La Lucchese merita il primo posto, ha fatto una in dieci per lungo tempo ma sono stati davvero bravi. Forse qualche episodio dubbio, anche verso la fine gara, ci attendono nove finali"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:40

Daniele Deoma fai complimenti alla squadra: "Questa Lucchese sta dando più di quanto possa avere nelle sue corde: possiamo giocare anche in sette e questa squadra va sostenuta in ogni modo anche se capisco chi non viene allo stadio dopo quello che è successo"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:29

Il tecnico si prende i tre punti sofferti: "Abbiamo cercato a tutti i costi la vittoria, siamo contenti: un'altra vittoria di sofferenza, significa che c'è da soffrire sino alla fine. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del fraseggio, ci sono margini"