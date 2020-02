Porta Elisa News



Il diesse ligure Fava: "Lucchese unica squadra venuta qui a giocarcela"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:42

Il direttore generale della squadra ligure Giuseppe Fava è ovviamente rammaricato per il risultato ma non può recriminare sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Partita dai due volti primo tempo noi secondo loro, nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Tanto di cappello alla Lucchese che si è dimostrata una grande squadra, rimane un po' il rammarico dopo un primo tempo giocato in quel modo".

"Abbiamo fatto qualche errore e loro ne hanno approfittato ma questo è il calcio. L'atteggiamento della squadra è stato quello giusto e posso solo fare i complimenti a mister Monaco che ha azzeccato i cambi. Quella di oggi è stata sicuramente una partita da categorie superiore, anche per la cornice di pubblico. Speriamo di riprenderci e ancora faccio i complimenti alla Lucchese che è l'unica squadra che è venuta qui per giocarsela".