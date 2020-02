Il primo di tanti spareggi

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 1 febbraio 2020, 13:29

Parla il tecnico alla vigilia della gara con la Sanremese: "E' la squadra che più mi aveva impressionato nel girone di andata. È stata costruita per stare in cima anche se adesso attraversa un periodo non brillante, più che altro come risultati. Lionetti sarà convocato"

sabato, 1 febbraio 2020, 08:35

Nel mercato di gennaio, la Lucchese ha acquistato il terzino Edoardo Soldati, il centrocampista Giorgio Lionetti e l'attaccante Davide Principi. Nessun acquisto invece per quanto riguarda un esterno basso classe 2001, evidentemente Deoma e la sociètà hanno piena fiducia in Bartolomei e Pardini

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:52

La Lucchese mette a segno un altro acquisto sul filo del gong del mercato: in rossonero arriva Davide Principi dal Rieti, un esterno mancino che nelle file delle società reatina si è messo in evidenza per le sue doti di velocità e l'attitudine di trovare il fondocampo per poi dettare...

venerdì, 31 gennaio 2020, 18:01

Il tecnico ha numerosi ballottaggi in vista della gara con la Sanremese: in difesa la certezza è il rientro di Benassi, a centrocampo, accanto a Cruciani, maglia contesa tra Nolé e Meucci mentre il neoarrivato Lionetti, oggi al primo allenamento, dovrebbe finire in panchina