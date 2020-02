Ligorna, una squadra che non ha certo mollato

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 21 febbraio 2020, 18:45

Il difensore esterno classe 2001 è rimasto a casa per un attacco influenzale e sembra difficile un suo possibile recupero. Le alternative sono principalmente due: il classe 2002 Lorenzo Pardini, che andrebbe ad occupare il suo stesso ruolo, oppure Matteo Panati, che però è un esterno d'attacco

giovedì, 20 febbraio 2020, 17:42

Dopo la squalifica di Benassi, il tecnico prova varie soluzioni nel reparto arretrato: Ligorio schierato con Papini, ma in ballo per un posto ci sono anche Matteoni e non è da escludere anche l'arretramento di Meucci. Lici e Gallon lavorano a parte

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:42

Nel giugno dell'anno scorso il consiglio comunale ha approvato la mozione del consigliere Fabio Barsanti, che chiedeva di realizzare una targa in memoria della fondazione della Lucchese. Una targa da sistemare dietro il coro di San Michele, dove il 25 maggio del 1905 nacque il calcio a Lucca, ma ancora...

giovedì, 20 febbraio 2020, 14:12

L'attaccante camerunense confessa le sue emozioni dopo il primo gol in campionato: "Era tanto che aspettavo quello momento, con l'aiuto di mister Monaco e Carruezzo sono migliorato molto: mi hanno fatto capire che per giocare in Serie D ci vogliono testa e impegno. Punto a fare 7-8 gol"