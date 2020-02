Lionetti, Remorini e Iadaresta danno la scossa

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 9 febbraio 2020, 17:00

Il tecnico analizza il pari: "Abbiamo sofferto il loro palleggio anche se le occasioni più limpide sono state le nostre. Andando sotto dovevano fare loro la partita, sapevamo che era una partita tosta, dispiace perché il pari è nato in una situazione leggibile"

domenica, 9 febbraio 2020, 16:59

Il diesse rossonero analizza con serenità la gara: "Mi chiede se questo pareggio è una delusione? Beh, ci si era fatta la bocca ai tre punti, contro una squadra che dove venire a Lucca a passeggiare.

domenica, 9 febbraio 2020, 16:58

Il tecnico dei piemontesi soddisfatto per il pari e per la prestazione dei suoi: "Giocavamo con la capolista ma siamo stati attenti in ogni zona del campo e siamo riusciti a fare la partita che avevamo preparato, è stato un risultato importante"

domenica, 9 febbraio 2020, 16:47

L'esterno rossonero mastica amaro: "Non cambia nulla, la classifica è corta, ce la giocheremo all'ultimo con altre squadre, ma dobbiamo essere più bravi a ripartire anziché rimanere a difendere". Lionetti: "C'è rammarico, brucia prendere un gol così, ma dobbiamo ripartire"