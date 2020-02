Lucchese al fianco di chi lotta contro il cancro

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 3 febbraio 2020, 18:54

Giusto, come continuano a ripetere i dirigenti rossoneri, rimanere con i piedi ben saldi per terra e restare concentrati sulle prossime gare, ma per ventiquattro ore è lecito anche godersi la soddisfazione del primato in classifica, frutto di lavoro e sacrifici

domenica, 2 febbraio 2020, 17:56

Il tecnico cambia volto nell'intervallo alla squadra e centra un successo importantissimo: "Nell'intervallo ho detto ai miei che dovevamo cambiare atteggiamento. Fisicamente ci siamo e quindi avevamo tutte le possibilità per ribaltare il risultato, bisognava solo entrare con il piglio giusto. I tifosi mi hanno dato i brividi"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:42

Il direttore generale della squadra ligure Giuseppe Fava è ovviamente rammaricato per il risultato ma non può recriminare sulla prestazione dei suoi ragazzi: "Partita dai due volti primo tempo noi secondo loro, nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Tanto di cappello alla Lucchese che si è dimostrata una grande squadra"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:27

L'esterno realizza una vera e propria perla che vale tre punti, bene tutto il centrocampo e bene gli innesti della ripresa. Iadaresta lotta e offre la palla del pari a Meucci. Le pagelle di Gazzetta