Porta Elisa News



Meucci: "Siamo una squadra che non molla mai"

domenica, 2 febbraio 2020, 17:26

In sala stampa arrivano i due protagonisti della vittoria, prima di tutto Matteo Meucci che ha avuto il merito di riportare in pari la gara e dare fiducia alla squadra: "Primo tempo abbiano sofferto il loro palleggio, ma continuo a dire che è una delle squadre che mi ha più impressionato, ma siamo una squadra che non molla mai e dopo il pari ci ha pensato Nannelli. La differenza con il primo tempo? A volte la paura ci spinge a abbassarci troppo e dopo ci sblocchiamo. Cosa ci siamo detti nell'intervallo? Di prenderli più alti, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. La classifica? Si guarda a marzo -aprile. Ora c'è il Casale: si può vincere con tutti e perdere con tutti: è un'altra battaglia, andiamo passo per passo. I tifosi? Eccezionali tutti e due, non facille trovare spettacoli simili: grazie ai nostri per tutta la strada che hanno fatto per arrivare sino a qui".

Giovanni Nannelli è l'uomo partita: "Andare a prenderli alti li avremmo messi in difficoltà e qualcosa si era visto nella fase finale del primo tempo pressandoli un po' di più. Il gol? Ci ho provato, sinceramente lo cercavo da tanto tempo e i compagni mi stimolano in allenamento. E' una vittoria della squadra ma anche dei tifosi che si meritano queste emozioni"