Monaco: "C'è rammarico ma il pari ci può stare"

domenica, 9 febbraio 2020, 17:19

I tre autori di una buona prestazione insieme a Bartolomei, insuperabile in difesa. Bene, come sempre, Coletta che salva in una circostanza il gol. Le pagelle di Gazzetta

domenica, 9 febbraio 2020, 16:59

Il diesse rossonero analizza con serenità la gara: "Mi chiede se questo pareggio è una delusione? Beh, ci si era fatta la bocca ai tre punti, contro una squadra che dove venire a Lucca a passeggiare.

domenica, 9 febbraio 2020, 16:58

Il tecnico dei piemontesi soddisfatto per il pari e per la prestazione dei suoi: "Giocavamo con la capolista ma siamo stati attenti in ogni zona del campo e siamo riusciti a fare la partita che avevamo preparato, è stato un risultato importante"

domenica, 9 febbraio 2020, 16:47

L'esterno rossonero mastica amaro: "Non cambia nulla, la classifica è corta, ce la giocheremo all'ultimo con altre squadre, ma dobbiamo essere più bravi a ripartire anziché rimanere a difendere". Lionetti: "C'è rammarico, brucia prendere un gol così, ma dobbiamo ripartire"