Nannelli: "Tre punti fondamentali"

domenica, 23 febbraio 2020, 16:49

Giovanni Nannelli analizza con la solita schiettezza l'andamento della partita di oggi, l'esterno non vuole guardare la classifica ma si concentra solo sul prossimo avversario: "Diciamo che vincere così in dieci è anche più bello e dimostra il carattere di questo gruppo, nell'intervalli ci siamo detti che questi erano tre punti fondamentali e avremmo dovuto mettercela tutta. Nel primo tempo forse siamo stati un po' sfortunati prima con il gol mancato di Iadaresta che avrebbe potuto cambiare tutto e poi l'espulsione di Papini ma per fortuna siamo riusciti segnare e poi tenere botta".

"Comunque, anche se eravamo in dieci mi rendevo conto che la squadra c'era ed ero sicuro che avremmo fatto gol. Chi è entrato dopo come Bitep ha fatto bene, Johnatan è un amico che si impegna sempre tanto e si merita queste soddisfazioni. Il Fossano? Tutte le prossime partita vanno affrontate come quella di oggi e dobbiamo fare più punti dei nostri avversari".