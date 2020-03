Negozi di prima necessità, l'appello di Confcommercio: "Restate aperti, per favore"

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 12 marzo 2020, 17:48

L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione del termine di presentazione delle domande per le agevolazioni tariffarie per l'anno 2019. La nuova data di riapertura dell’accettazione delle domande e quella di termine per la consegna delle stesse saranno individuate solo successivamente

giovedì, 12 marzo 2020, 17:40

Il prefetto di Lucca Francesco Esposito fa appello al senso di responsabilità di ognuno e invita tutti a rimanere a casa, uscendo solo per esigenze lavorative, di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità .

giovedì, 12 marzo 2020, 11:32

Da oggi giovedì 12 marzo l'ente di Palazzo Ducale chiude al pubblico, dopo aver preso analogo provvedimento nei giorni scorsi per gli spazi museali, anche i propri uffici, garantendo comunque i servizi essenziali e le comunicazioni on line o via telefono. Ecco tutte le informazioni

mercoledì, 11 marzo 2020, 23:09

sarà utilizzata per allestire una struttura recettiva in grado di accogliere sia persone in stato di isolamento volontario o in osservazione per valutare l’andamento dei sintomi. Via libera per i mercati dei prodotti agricoli del Foro Boario e di piazza San Francesco