Una trasferta trappola

sabato, 15 febbraio 2020, 16:11

di diego checchi

A Savona con tanti tifosi al seguito. Per questa trasferta ligure saranno organizzati ben 3 pullman e sono previste circa 200 persone, anche perché alcuni arriveranno con mezzi propri. Questo per dire che intorno alla Lucchese si è ricreato un grande entusiasmo ed il massimo sarebbe riuscire a fare una grande prestazione e portare a casa la vittoria. Ha ragione Benassi quando dice che mancano undici finali al traguardo, e quella di domani sarà proprio una di queste.

Scordatevi pure un Savona dimesso e con la testa ai problemi societari, perché quando una squadra va in campo tutto questo lo lascia alle spalle, la testimonianza sono gli ultimi risultati cha la squadra di De Paolo è riuscita a raggiungere. Per quanto riguarda la Lucchese, non ci saranno sicuramente Gallon, ancora infortunato, ed anche Ligorio, che pur allenandosi con il gruppo, non viene ritenuto ancora pronto per poter essere convocato. Per quanto riguarda la formazione, a nostro avviso ci saranno alcune novità e bisognerà capire che vincerà il ballottaggio tra Meucci e Lionetti per giocare accanto a Cruciani, visto che la sensazione è che la Lucchese giocherà con il centrocampo a due.

Come trequartista potrebbe rientrare Vignali, anche perché Fazzi, se pur convocato, non è stato benissimo in settimana. In difesa, con ogni probabilità verrà utilizzato il giovane Soldati a sinistra al posto di Lici. Questa la probabile formazione.Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Soldati, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Meucci (Lionetti), 9 Iadaresta, 10 Vignali, 11 Remorini. A disposizione: 12 Luglio, 13 Lici, 14 Matteoni, 15 Nolè, 16 Panati, 17 Fazzi, 18 Lionetti (Meucci), 19 Bitep, 20 Tarantino. Allenatore: Monaco.