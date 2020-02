Porta Elisa News



Ripresa degli allenamenti: si ferma Fazzi

martedì, 11 febbraio 2020, 18:41

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara con il Savona. Tutti presenti compreso Gallon, che ha svolto in parte la seduta con in compagni. La squadra ha svolto un lavoro atletico e alcune partitelle a tema e nel corso di una di queste si è fermato Fazzi per un piccolo fastidio anche se non dovrebbe essere niente di grave, si vedrà nelle prossime ore.

Da segnalare che rientrerà Michel Cruciani dalla squalifica e quindi riprenderà il suo posto in mezzo. Monaco, adesso, ha l'imbarazzo della scelta e prenderà le sue decisioni in funzione dello stato di forma dei suoi ma anche delle qualità degli avversari. Per domani è prevista una doppia seduta, al mattino prevalentemente in palestra mentre nel pomeriggio la squadra si sposterà all'Acquedotto.