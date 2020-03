Porta Elisa News



Serie D, deciso il rinvio di tutte le gare

giovedì, 5 marzo 2020, 13:31

Niente Lucchese-Prato, niente gare in serie D: lo ha deciso il Dipartimento Interregionale, che ha preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ma valutato che l'espletamento dei controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, per garantire le porte chiuse necessitano di tempi tecnici particolari, e, vista l’imminenza delle gare programmate, ha deciso il il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo relative ai gironi A (quello dei rossoneri) – E – G – H - I a data da destinarsi. Niente porte chiuse, ma rinvio, a differenza della Lega di Serie A.

E' stato inoltre deciso l’annullamento di tutti i recuperi programmati con Comunicato Ufficiale n.106 del 3/3/2020 dall’11/3/2020 al 1°/4/2020, riservando una nuova calendarizzazione attraverso nuovo specifico Comunicato Ufficiale. Il tutto con riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente. Dunque, la Lucchese, salvo ulteriori novità, non tornerà in campo prima del 22 marzo quando dovrebbe essere di scena a Verbania e in quel caso solo a porte chiuse, vista l'ordinanza del governo.