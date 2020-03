Porta Elisa News



Serie D, tutto tace

lunedì, 2 marzo 2020, 18:22

di diego checchi

Tutti in attesa di capire se si giocherà o meno la gara di domenica contro il Prato o se verrà rimandato l'intero turno così come accaduto per questo fine settimana. C'è da augurarsi che domani ci siano delle novità, diciamo delle certezze, anche perchè Monaco dovrà iniziare a preparare o meno una partita che non è di quelle semplici come quella contro i lanieri di Ciccio Esposito.

Da ricordare che se si giocherà contro il Prato mancheranno per squalifica sia Benassi che deve ancora scontare due turni che Papini espulso nell'ultima gara disputata al Porta Elisa contro il Verbania. Il 5 marzo verrà discusso il ricorso sulla squalifica comminata a Benassi e nella migliore delle ipotesi gli potrebbe venire abbonata una giornata di squalifica delle tre subite. Per la loro eventuale sostituzione sarebbero pronti Meucci e Ligorio oppure in alternativa Lici, ma intanto tutto ruota intorno all'attesa decisione della Lega di Serie D se si giocherà o meno questo turno di campionato. La Serie C ha rimandato le gare del Girone A e B fino all'11 marzo prossimo. La società rossonera al momento non ha nessuna notizia in merito.