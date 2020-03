Slitta il recupero con il Fossano

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 3 marzo 2020, 18:39

Rossoneri all'Acquedotto con mister Monaco che ha voluto subito tenere alti i ritmi. Tre giocatori lottano per una maglia per sostituire la coppia difensiva squalificata, ovvero Benassi e Papini: sono Ligorio, Meucci e Lici

martedì, 3 marzo 2020, 09:39

Il big match Lucchese-Prato si giocherà regolarmente domenica prossima, così come previsto dal calendario: lo comunica il Dipartimento Interregionale. Fissato per il 15 di marzo il recupero di Fossano-Lucchese

martedì, 3 marzo 2020, 08:07

Fideiussione della defunta Lucchese Libertas: l'udienza dinanzi al Collegio di garanzia del CONI, per verificare se quella presentata dalla società era valida, è stata finalmente fissata per il 16 marzo prossimo

lunedì, 2 marzo 2020, 18:22

La Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora dato indicazioni se si giocherà o meno la gara di domenica contro il Prato o se verrà rimandato l'intero turno così come accaduto per questo fine settimana