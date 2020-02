Squalifica Benassi: fissata la data del ricorso

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 26 febbraio 2020, 17:56

La squadra ha ripreso la preparazione in attesa di capire quando riprenderà il campionato, se starà fermo solo questa settimana oppure di più: Vignali e Gallon hanno svolto un lavoro in palestra

martedì, 25 febbraio 2020, 14:47

Blocco di tutte le gare di quattro gironi di serie D, compreso quello della Lucchese: lo ha deciso il Dipartimento Interregionale, Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute

martedì, 25 febbraio 2020, 14:05

Monaco ha concesso un giorno in più di vacanza visto che la Lucchese non giocherà domenica prossima contro il Fossano per l'emergenza Coronavirus. Ancora nessuna indicazione circa la data del recupero del match con i piemontesi

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:27

Non sarà disputata la gara prevista in Piemonte domenica prossima a seguito dell'emergenza legata al Coronavirus. Al momento sono state rinviate le gare in programma in Piemonte, Liguria e Lombardia. Si attendono notizie per la Toscana