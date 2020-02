Porta Elisa News



Tegola Benassi: tre giornate di squalifica

mercoledì, 19 febbraio 2020, 14:04

Mazzata del giudice sportivo su Maikol Benassi, che dopo essere stato espulso domenica scorsa per un fallo di reazione a Savona, è stato fermato per tre turni dal giudice sportico per "avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata al volto".

Benassi non sarà dunque disponibile per le partite con il Ligorna, il Fossano e soprattutto lo scontro diretto con il Prato. Un duro colpo per la difesa rossonera, che ora dovrà essere ridisegnata da mister Monaco. Per un turno fermato il tecnico del Ligorna Alessandro Cesa e il calciatore dei liguri Andrea Gulli, che dunque non potranno essere in campo al Porta Elisa domenica prossima.