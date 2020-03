Ufficiale: slittano le Olimpiadi di Tokyo

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 24 marzo 2020, 16:33

Sono 238 (+ 54 rispetto a ieri) i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 3.067 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. In provincia di Lucca, 24 nuovi casi

martedì, 24 marzo 2020, 14:31

Gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere da mercoledì notte: prima quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; poi tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria. Lo affermano in una nota Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio

martedì, 24 marzo 2020, 11:53

Sono 540 ventilatori richiesti per reparti di terapia intensiva di tutta la Toscana, ma non ci sono aziende in grado di metterli a disposizione in tempi brevi: "C'è un problema di produzione e di tempi"

lunedì, 23 marzo 2020, 16:36

Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino quando erano stati 285. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. In provincia di Lucca 7 nuovi casi con il totale che è di 363