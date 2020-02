Porta Elisa News



Un grazie di cuore ai tifosi

lunedì, 17 febbraio 2020, 18:52

di diego checchi

Le parole ci vengono dal cuore: il grazie più grande che dobbiamo fare per la partita di ieri è ai tifosi rossoneri. Più di 200 persone festanti che non hanno smesso mai di cantare dal primo al novantesimo. Uno spicchio tutto rossonero. Ci ha veramente commosso. Abbiamo detto tante volte che il tifoso lucchese è un pò particolare, magari ha il palato fine e vuole vedere la squadra giocar bene. Oppure abbiamo sempre sostenuto che a Lucca ci sia uno zoccolo duro che non lascerebbe mai la squadra nelle categorie più infime. Ma ora c'è di più. E' ritornato il vero entusiasmo e si stanno riavvicinando anche i più scettici.

Tutto ciò vuol dire che il progetto della nuova Lucchese piace eccome, al di là della posizione in classifica che è inutile nasconderlo, conta, ai tifosi fa piacere anche vedere una società seria che fa il passo a seconda della lunghezza della gama e va avanti con la politica dei piccoli passi. E' chiaro che i tre fallimenti in 11 anni hanno contribuito a smaterializzare l'amore per la Lucchese ma da due o tre settimane a questa parte sentiamo che il clima è cambiato e che in città si respira un aria fatta di ottimismo e di voglia di tornare a seguire la squadra rossonera.

Quanti tifosi abbiamo ultimamente sentito dire "io non venivo più allo stadio ma adesso ritorno". Tutto ciò significa che il mister, la società ed i giocatori hanno già raggiunto un traguardo importante. Quello di far riappasionare una città che era veramente svuotata sotto ogni profilo. Questo è solo il primo passo perchè se la squadra riuscirà a fare dei risutati e delle prestazioni ancora più importanti siamo convinti che lo stadio Porta Elisa sarà un bel colpo d'occhio. A tal proposito la sfida interna con il Prato. Ma intanto ci sentiamo di dire grazie a tutte quelle persone che si sono riavvicinate ed hanno riempito la gradinata di Savona.