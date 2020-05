Porta Elisa News



La Lega Pro chiede la chiusura del campionato

giovedì, 7 maggio 2020, 18:27

I club di Lega Pro, riuniti quest'oggi in assemblea, hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20: lo stop votato da una larghissima maggioranza. Quanto ai criteri per la conclusione della stagione, chieste le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza direttamente in serie B, mentre per la quarta promozione l'assemblea si è divisa su tre ipotesi: merito sportivo (in questo caso andrebbe in B il Carpi per la media punti), play-off o astensione. L'assemblea ha chiesto anche il blocco delle retrocessioni in serie D.

"È stata una bella assemblea, con un grande senso di responsabilità e una grande attenzione nel rispetto della Figc, delle altre Leghe e delle ragioni di ognuno, con una nostra specificità tutta da rimarcare che poi si è espressa nel voto – ha commentato il presidente Ghirelli – dal voto emerge la chiara voglia di privilegiare il merito sportivo per la quarta promozione ma, in molti vorrebbero disputare un playoff. È d'obbligo una riflessione". Ora tocca al Consiglio federale della Figc pronunciarsi