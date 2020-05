La Lucchese torna a giocare, ma alla Play Station

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 7 maggio 2020, 18:27

I club di Lega Pro, riuniti in assemblea, hanno raggiunto l'accordo per chiedere al Consiglio della Figc lo stop definitivo alla stagione di Serie C 2019/20: lo stop votato da una larghissima maggioranza. Chieste le promozioni di Monza, Reggina e Vicenza direttamente in serie B e blocco delle retrocessioni in...

giovedì, 7 maggio 2020, 13:27

L’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità oppure per motivi di salute: ecco come accedervi

mercoledì, 6 maggio 2020, 10:25

Con la fase 2 lo scalatore lucchese Riccardo Bergamini è pronto a riprendere la via delle montagne. Ma anche per l'alpinismo il futuro è complicato.

martedì, 5 maggio 2020, 19:36

Posticipato a data da destinarsi il consiglio federale inizialmente previsto per l'8 maggio prossimo: "Sarà prossimamente riconvocato con all’ordine del giorno le tematiche inerenti la ripresa dell’attività sportiva e per stabilire le linee guida per l’iscrizione ai prossimi campionati"