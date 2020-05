Porta Elisa News



Mercato, Lucchese vicina a Convitto

martedì, 19 maggio 2020, 12:33

di diego checchi

Primi rumors di mercato anche per la Lucchese che è attiva anche sul fronte dei possibili rinnovi. La società rossonera sembra essere vicina all'attaccante del Licata, Roberto Convitto. Il giocatore classe 1996 è adatto a ricoprire il ruolo di esterno nel 4-2-3-1 di Monaco o la seconda punta nel caso ci fosse bisogno.

Convitto ha realizzato 10 reti e 3 assist nel campionato in corso che ormai si chiuderà per l'emergenza covid. Si parla già di un possibile accordo tra la Lucchese e il giocatore. La cosa certa è che Deoma stravede per lui e chissà che Convitto possa essere il primo acquisto della Lucchese 2020/2021.