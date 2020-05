Porta Elisa News



Russo: "Ancora nessuna certezza, ma la sensazione è che si vada verso la cristallizzazione delle classifiche"

domenica, 3 maggio 2020, 19:35

Il presidente della Lucchese Bruno Russo è intervenuto telefonicamente alla trasmissione radiofonica -Tutto il calcio toscano minuto per minuto- su Radio Bruno ed ha parlato delle vicende della Lucchese. Alla domanda se ci fosse ancora la possibilità di poter ritornare a giocare ha sottolineato: "Non credo proprio, la serie D è formata da un gran numero di squadre e l'emergenza Coronavirus non è ancora passata e poi non ci scordiamo che noi dovremo andare ad affrontare due trasferte in Piemonte, che è una delle zone più colpite dal virus e poi il protocollo sanitario che è stato approntato per la ripartenza dei campionati di serie A, ma anche di serie B, lo vedo di difficile attuazione in serie C, figuratevi in serie D. Noi come Lucchese forse saremo una delle poche squadre a poterlo attuare, ma nella nostra categoria ci sono realtà che non ce la possono fare. Anche per noi i costi sarebbero molto onerosi e credo che non convenga a nessuno continuare a giocare anche se come Lucchese ci atterremo alle decisioni che prenderà la Lega insieme al Governo".

A Radio Bruno si è parlato anche della possibile cristallizzazione del campionato e al riguardo Russo ha espresso il suo pensiero: "Di certo, non c'è ancora niente, ma è chiaro che siamo primi ad un punto di vantaggio dal Prato e meriteremmo di andare su. Da quello che si sente dire, credo che possa essere presa questa decisione, anche perchè noi abbiamo fatto tanti sacrifici e meritato il primato e non ci scordiamo che sia noi che il Palermo che il Mantova abbiamo speso delle belle cifre per iscriverci a questa categoria (La Lucchese 350 mila euro ndr) e quindi non sarebbe giusto vedere tutto vanificato a così poche giornate dal termine. In questo momento di stop forzato la Lega e in generale tutto il calcio dovrebbe pensare a delle riforme che possano far scaturire a situazioni più certe e durature rispetto a quelle che ci sono adesso e mi riferisco anche ai costi di gestione della società. Sarebbe bello vedere un campionato di serie C quasi tutto toscano ed io sarei anche favorevole ai ripescaggi per chi ovviamente se li potrà permettere, perchè ci sono squadre dal blasone importante che meritano la C".