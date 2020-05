Porta Elisa News



Serie C, mercato a settembre e campionato a ottobre?

sabato, 30 maggio 2020, 12:00

di diego checchi

Mercato, girano tanti nomi ma Daniele Deoma adesso può agire solo in modo esplorativo anche perché per avere il quadro completo bisognerà attendere che finiscano i playoff, i playout di Serie C. I primi dovrebbero iniziare il 28 giugno 2020 o al massimo qualche giorno dopo, perché in quella data si dovrebbe giocare la finale di Coppa Italia tra Juventus U23 e Ternana. I playoff durerebbero 35 giorni, quindi pressappoco fino al 5 agosto. Poi bisognerà vedere se questi giocatori dovranno usufruire di almeno due settimane di vacanza.

Il calciomercato vero e proprio dovrebbe iniziare dal 1 settembre al 5 di ottobre. Queste sono le date ipotizzate. Da capire invece quando inizierà il campionato. A nostro avviso verso la fine di ottobre, altrimenti non ci sarebbero i tempi tecnici per fare le iscrizioni. Poi bisognerà capire quali saranno i regolamenti che verranno fatti anche in base alla riforma che dovrebbe partire nella stagione 2021/22. Bisogna essere certi sul discorso del minutaggio. Insomma, tutte cose che complicano e non poco il lavoro dei direttori sportivi. Quest’anno sarà così.

È chiaro che dopo il 30 giugno si potranno firmare dei pre contratti con dei giocatori, ma se giocheranno in squadre impegnate nei playoff, non potranno essere utilizzati dalle nuove squadre fino a quando saranno in campo con la precedente. Uno snodo cruciale per capire quando le squadre partiranno per il ritiro sarà la data di inizio del campionato. Deoma è stato chiaro, la Lucchese dovrà partire 45 giorni prima dell’inizio per una questione atletica e fisica. Insomma, tante cose ancora sul piatto prima che il ds possa iniziare a fare la squadra. La prossima settimana potrà essere decisiva per la ratifica della promozione in Serie C e anche per il possibile incontro con mister Monaco che dovrebbe riuscire a muoversi da Ascoli. Per quanto riguarda il settore giovanile, il lavoro sta proseguendo spedito e da indiscrezioni il nome che dovrebbe prendere la scuola calcio rossonera sarebbe quello di “Pantere rossonere”. Il quartier generale sarà con ogni probabilità sia al campo di Carignano che alle Madonne Bianche a Monte San Quirico.