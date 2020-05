Porta Elisa News



Serie C, quale futuro?

lunedì, 25 maggio 2020, 08:08

Futuro avvolto nelle nebbie per la Serie C, che potrebbe essere stravolta dalla riforma dei campionati. Il numero delle squadre professionistiche di A, B, e C, decisamente elevato e superiore e a molte altre realtà europee, potrebbe portare a una drastica svolta. Se ne parla da settimamane, anche se da più parti si ipotizzano cambiamenti eventualmente dalla stagione 2021-2022.

In Figc se ne sta parlando e l'obiettivo sarebbe di ridurre le squadre professionistiche da 100 a 60 con la reintroduzione del semiprofessionismo. L'ipotesi prevederebbe Serie A, B e C a venti squadre a cui si aggiungerebbe una serie intermedia tra la C e la D, una sorta di "nuova C2" (in vita sino al 2014) con due gironi da 20 squadre e caratterizzata dallo status semiprofessionistico.

Una vera e propria rivoluzione destinata a numerose polemiche, a partire da quelle delle tante squadre di Serie C che, pur trovandosi poco dopo la metà della classifica nel campionato in corso si vedrebbero ricacciate in una quarta divisione, unitamente alla neopromosse. E' una ipotesi che corre sui tavoli – insieme a quella di una doppia serie B a due gironi e una C invece semifprofessionistica – ma che in molti ritengono più praticabile solo tra due campionati. Quello che pare certo è che il calcio italiano, così com'è adesso, non è destinato a reggere ancora per molto. Rivoluzione subito o solo rimandata?