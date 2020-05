Sibilia (LND): "Avanzeremo proposte concrete e in un'ottica di sistema"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 20 maggio 2020, 17:12

Per l’attività dilettantistica, valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi, il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni. Per l'iscrizione alla serie C confermata la fideiussione da 350mila euro, ma potrà esserci anche una garanzia collettiva

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:24

La Serie D e le altre serie dilettantistiche chiudono qui la loro stagione, mentre A, B e anche C, per ora, vanno avanti. Il 28 maggio previsto un incontro della Figc con il ministro Spadafora che dovrà chiarire l'eventuale ripresa. Rossoneri a un passo dalla promozione.

mercoledì, 20 maggio 2020, 12:59

C’è trepidazione in casa rossonera perché oggi potrebbe essere sancita la promozione della Lucchese in Serie C tramite il Consiglio federale: potrebbe, perché venerdì ci sarà l’assemblea di Serie D presieduta dal numero uno Cosimo Sibilia e forse in quell’occasione verranno sancite promozioni e retrocessioni

martedì, 19 maggio 2020, 12:33

La Lucchese sembra essere vicina all'attaccante del Licata, Roberto Convitto. Il giocatore è adatto a ricoprire il ruolo di esterno nel 4-2-3-1 di Monaco o la seconda punta nel caso ci fosse bisogno. Convitto ha realizzato 10 reti e 3 assist nel campionato in corso