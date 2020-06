Consiglio federale, ufficiale l'8 giugno

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 4 giugno 2020, 11:45

Il direttore generale e il responsabile del settore giovanile Vito Graziani sono intervenuti alla trasmissione Curva Ovest in onda su Noitv: "Lo vogliamo fare assieme agli imprenditori lucchesi e spero che siano sempre più quelli al nostro fianco.

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:24

L'amministratore delegato fa il punto sul progetto di ristrutturazione del Porta Elisa e non solo: "Dopo il via libera sul progetto di massima da Comune e Sovrintendenza, a settembre attendiamo il via al progetto esecutivo, poi serviranno le gare pubbliche e l’assegnazione dei lavori. E ci vorrà un po’ di più.

mercoledì, 3 giugno 2020, 12:45

La Lucchese e Monaco attenderanno a incontrarsi per pianificare il futuro e capire se c'è lo spazio per dare continuità al lavoro di quest'anno. Prima, a scanso di equivoci, si vuole mettere la parola fine sul campionato e il passaggio di categoria. Vichi: "Tuti gli incontri spostati a dopo l'ufficialità"

martedì, 2 giugno 2020, 08:36

L'ex direttore sportivo rossonero spiega il suo punto di vista sull'attuale momento del calcio: "La Serie C possa iniziare a fine settembre o ai primi di ottobre perchè prima dovranno finire la Serie B, i playoff e i playout e di conseguenza dare un attimo di stacco fra le due...