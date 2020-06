Porta Elisa News



Deoma: "Il difficile sarà parlare con chi non sarà riconfermato"

giovedì, 25 giugno 2020, 13:44

di diego checchi

Il direttore sportivo Daniele Deoma ha fatto gli onori di casa alla presentazione dei tre rinnovi in casa rossonera: "Siamo qua oggi per due motivi. Il primo è per dare una visibilità unica a questi tre giocatori che sono stati fra i principali artefici della promozione in Serie C. Il secondo è per rivedere la stampa, era troppo tempo che non ci vedevamo e che non parlavamo di calcio vero. Iacopo Coletta sarà il portiere della Lucchese per altri due anni. Maicol Benassi, che è stato straordinario ancora una volta come si è posto sul rinnovo, sarà ancora con noi per due anni e sarà il nostro capitano. Poi Maicol Cruciani con il quale abbiamo rinnovato solo per un anno. Lo ringrazio per mille motivi, con lui parleremo di contratto già a dicembre se tutte le cose andranno come dovranno andare. Ringrazio anche gli altri due perchè sono prima di tutto uomini con i quali basta uno sguardo per capirsi al volo. Se vogliamo parlare dal punto di vista tecnico di questi tre ragazzi vi dico che Cruciani lo scorso anno era a Massa in Eccellenza, ma io ho visto in lui l'entusiasmo fatto in persona. Coletta in Serie C può fare la differenza ed uno come lui me lo gioco anche in Serie B. Benassi è un ragazzo unico su cui non c'è niente da disquisire".

In linea di massima quanti saranno i giocatori riconfermati e quali saranno gli obbiettivi di mercato?

"Con il cuore tutti e 27 però purtroppo non sarà così per ovvi motivi. Per chi non sarà confermato le porte di questa Lucchese saranno sempre aperte. Oggi siamo a parlare con il sorriso sulle labbra di tre riconferme. Per me il difficile verrà quando dovrò parlare con i ragazzi che non sono confermati. Per i nuovi acquisti invece dovremmo valutare le cose con calma, non dobbiamo avere furia, non possiamo permetterci di sbagliare. Il nostro mercato quest'anno andrà a tre all'ora. La nostra gestione deve essere ponderata in tutto e per tutto. Potremmo arrivare anche ultimi ma il pallone a Lucca non deve smettere mai di rotolare sul campo, questo è il nostro obbiettivo principale. Se oggi siamo dove siamo è perché siamo stati onesti con noi stessi e con tutti, trasparenti e chiari sui programmi e sulle nostre possibilità organizzative ed economiche."